La intimidad de los Troilo al enterarse de la convocatoria: "Lloramos todos"

La familia del jugador de Belgrano, Mariano Troilo, vive un momento de gran emoción tras su convocatoria a la Selección argentina.

Sebastián Troilo, su papá, compartió cómo recibieron la noticia y confesó en Cadena 3 que al momento de enterarse lloraron todos.

"Ayer a la mañana Nano se había ido a entrenar y yo me estaba yendo con mi otro hijo que se iba a estudiar. Cuando iba llevando el auto recibo una llamada de Nano y me dice, 'Pa, me mandaron un mensaje que me convocaron'. Y ahí se largó a llorar él, me largué a llorar yo. Después vine acá, se lo conté a todos y lloramos todos. La verdad que fue algo único y es como que no caemos aún", relató Sebastián, quien jugó muchos años en la Liga Cordobesa de Fútbol.

Sobre el momento en que su hijo lo llamó, amplió: "Cuando vi que estaba recibiendo un llamado de él intuí algo y frené a un costadito, y ahí me dijo que lo convocaron".

Además, mencionó que el ex Belgrano, Cristian"Cuti" Romero, será el encargado de acompañar a Mariano en su primer día en el predio de Ezeiza.

Entrevista de Maximiliano Molina.