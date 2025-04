Francos: "Lo que se mira hacia adelante es optimismo en la economía argentina"

En declaraciones a Cadena 3, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió duramente a un mensaje reciente de Cristina Fernández de Kirchner, quien había cuestionado la política cambiaria del Gobierno y sugerido que, bajo presión del FMI, se había aplicado una nueva devaluación.

“La pitonisa Cristina siempre sabe lo que va a pasar, pero nunca se hace cargo de lo que pasó durante su gestión. Si hubiera tenido esa visión, no habríamos terminado con un país sin reservas y con una inflación descontrolada”, lanzó Francos, en alusión al último tuit de la ex mandataria, quien criticó el anuncio de un nuevo esquema de flotación del dólar entre bandas de $1000 y $1400.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Francos defendió con firmeza las medidas económicas recientes y subrayó que la situación actual del país es radicalmente distinta a la de años anteriores. “Hoy la Argentina no tiene déficit fiscal. Tenemos superávit, se ha reducido la inflación de niveles casi hiperinflacionarios y se ha reconstruido la solidez del Banco Central. No hay comparación posible con los gobiernos de Cristina”, remarcó.

Consultado sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Francos destacó que “por primera vez hay un respaldo sólido en el Banco Central” y que el país dejó atrás “los papelitos de colores” para contar con dólares genuinos. “Hoy estamos en condiciones de responder ante cualquier intento de corrida cambiaria”, aseguró.

Frente al escepticismo de algunos sectores de la sociedad ante un nuevo acuerdo con el FMI, Francos admitió que la historia genera desconfianza, pero insistió en que “este es un acuerdo distinto, porque la economía está ordenada, con superávit, y hay voluntad política de mantener ese rumbo”.

El funcionario explicó que el nuevo régimen cambiario no implica una devaluación, sino una mayor libertad: “El dólar se moverá dentro de bandas, pero el mercado ya venía funcionando así con los dólares financieros. No es una devaluación, es formalizar algo que ya venía sucediendo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En relación con el impacto de estas medidas sobre los precios, Francos reconoció que la inflación de marzo fue más alta por factores puntuales, como alimentos, pero confía en que la tendencia descendente continuará. “La inflación bajó de un 50% en diciembre a un 3% en marzo. Es un proceso, pero vamos hacia una estabilidad más permanente”, afirmó.

Sobre la creación de una comisión investigadora en Diputados por el caso “Libra”, Francos criticó el rol de los legisladores peronistas de Córdoba, quienes facilitaron el quórum. “Es una decisión errónea, le hacen el juego al kirchnerismo. No van a encontrar nada porque este es un gobierno transparente desde el primer día”, dijo.

El funcionario confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso a brindar su informe de gestión, en cumplimiento con la Constitución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respuestas al malestar social

En el tramo final de la entrevista, Francos respondió a quienes aseguran no sentir aún las mejoras económicas. “Hay jubilados que no aportaron y un sistema desfinanciado. Eso no se soluciona de un día para otro. Pero los datos son claros: la jubilación real mejoró, los salarios reales subieron y la economía creció más del 6% en medio de esta crisis”, sostuvo.

“El sacrificio de este año y cuatro meses empieza a dar resultados. La economía tiene rumbo, las metas se cumplen y el mundo vuelve a mirar a la Argentina con interés”, concluyó Francos, en alusión a la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos como “señal clara del reconocimiento internacional”.

En ese sentido reconoció que el equilibrio entre el ajuste fiscal y la contención social es “difícil”, pero insistió en que el país no podía seguir con el modelo anterior. Defendió las medidas económicas adoptadas por el gobierno, afirmando que ya se observan resultados como la baja de la inflación, la eliminación del déficit y la recuperación de reservas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De cara al futuro, planteó que el crecimiento dependerá del mantenimiento del orden macroeconómico, del avance de las reformas estructurales y del fortalecimiento de la confianza para atraer inversiones. En ese sentido, se mostró optimista respecto a la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal, y destacó que el gobierno ha hecho concesiones para lograr un proyecto más consensuado.

Consultado sobre la masiva marcha universitaria, Guillermo Francos reconoció la legitimidad del reclamo y destacó que se trató de una manifestación pacífica, sin cortes ni enfrentamientos. Subrayó que el gobierno busca garantizar el derecho a protestar sin afectar al resto de la sociedad, como parte de un "cambio cultural" que desaliente los piquetes. En cuanto a la cuestión presupuestaria, aseguró que el gobierno está abierto al diálogo con las universidades, aunque recordó que se trabaja con un presupuesto prorrogado y que ya se han actualizado partidas en algunos casos.





Entrevista de Una mañana para Todos