Fiestas de 15 años: la tradición latinoamericana que conquista España

En España, las fiestas de 15 años, una tradición arraigada en América Latina, están ganando terreno gracias a la influencia de la comunidad latinoamericana establecida en el país desde hace dos décadas.

Lo que comenzó como una celebración propia de chicas colombianas, paraguayas, peruanas y bolivianas, se ha extendido a las jóvenes españolas, fascinadas por esta ceremonia que marca el paso de la niñez a la adolescencia.

Las españolas que asisten a estas fiestas “flipan” con el homenaje a la entrada en la edad adulta. “Van a casa y dicen: ‘Yo quiero una fiesta como esta’”, cuentan. A diferencia de Argentina, donde la fiesta de 15 es un rito consolidado, en España no existía una celebración equivalente, ya que las jóvenes suelen tener solo la comunión y, más adelante, la boda.

Esto ha generado un creciente interés, incluso entre chicas argentinas nacidas en España o llegadas de pequeñas, quienes convencen a sus familias para organizar estas fiestas, a veces hasta en dos países: una en España y otra en Argentina.

La celebración varía según la comunidad. Por ejemplo, en las fiestas bolivianas, es común que la quinceañera cambie sus zapatos planos por tacones durante el evento, simbolizando su transición.

En algunas comunidades, como la peruana o paraguaya, se incluye una misa, mientras que en Argentina esta práctica no es tan habitual. Además, lugares emblemáticos de Madrid, como el Parque del Oeste o el Parque del Retiro, son elegidos para sesiones fotográficas.

El auge de estas fiestas ha dado lugar a un nuevo mercado. Empresas especializadas en organizar eventos de 15 años están surgiendo, aunque los costos pueden ser un desafío.

Según estimaciones, una fiesta “económica” en España puede rondar los 5.000 euros, un monto significativo para familias de clase trabajadora, donde los ingresos mensuales suelen oscilar entre 1.000 y 2.000 euros por progenitor.

A pesar de esto, la demanda crece, y la fiesta de 15 se consolida como una celebración que une culturas y genera un negocio en expansión en España.

Informe de Adrián Cragnolini, corresponsal de Cadena 3 en España.