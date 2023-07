Escalada del "blue", reservas en picada y ¿nace un nuevo dólar "soja" y "maíz"?

El dólar "blue" finalizó esta semana con un alza de $27 y llegó a una cotización récord nominal de $522 por unidad en la punta vendedora de la city porteña. En localidades del interior del país, alcanzó los $528.

Este viernes, en medio de una jornada de mucha volatilidad, la divisa norteamericana llegó a subir hasta los $526, para luego caer a su valor actual.

El comportamiento del "blue" se da en medio del goteo constante del Banco Central, que tiene reservas negativas, y por la falta de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa.

El jefe Research de Romano Group, Salvador Vitelli, explicó en diálogo con Cadena 3 que el valor del dólar "blue" venía atrasado hacia finales de junio, si se tiene en cuenta el índice de inflación acumulado los primeros seis meses del año.

"Veníamos cerrando junio con un aumento acumulado del 42%, contra una inflación del 51%. Y a partir de allí es que el ''blue'' comenzó a dar estos movimientos que entiendo que despiertan algo de incertidumbre, algo de presión también en los precios por la falta de acuerdo con el FMI", precisó Vitelli.

Y añadió: "El BCRA estuvo interviniendo de manera fuerte en el mercado de cambio financiero, en el dólar MEP y el Contado con Liquidación. Con estos movimientos, el dólar se está poniendo a tiro con la inflación, pero no termina siendo un aumento significativo en términos reales".

Consultado por las reservas negativas de la autoridad monetaria, explicó que el dinero en moneda extranjera que posee el Banco Central no puede ser utilizado porque no está en su poder. "Los dólares no son del BCRA y debe una parte de ellos: 7.000 millones de dólares, es un escenario poco alentador. Hay, además, fuertes demandas por parte de importadoras que ya acumulan a deuda comercial con los importadores por 15 mil millones de dólares".

Respecto a las versiones que indicarían un eventual relanzamiento del dólar "soja" y el lanzamiento del dólar "maíz", Vitelli expresó: "Sin dudas es una herramienta que se está evaluando y se está comentando. El mercado de futuro estaba marcando de cierta manera el día viernes que algo se podría estar viviendo, o por lo menos las operatorias iban en ese sentido".

Informe de Guillermo López.