Dos colectivos quedaron varados en ruta 9 en medio del temporal en Buenos Aires

Las intensas tormentas que azotan a la provincia de Buenos Aires desde la tarde del viernes provocaron que dos colectivos quedaran varados en la Ruta 9. Uno de los vehículos transportaba a 40 niños de entre ocho y nueve años, quienes regresaban de un viaje de estudio a Rosario.

En el segundo micro, aproximadamente 44 personas se encontraron en la misma situación, atrapadas sobre el kilómetro 115 de la Ruta 9, también a la altura de Campana. El autobús no pudo avanzar debido a que el agua cubrió completamente la calzada.

Este micro había partido desde Rosario a las 20:30 del viernes y, al llegar al peaje, no recibió información sobre la grave situación que se desarrollaba más adelante en la ruta.

Daniel, el chofer del segundo colectivo, habló con Cadena 3 y describió la situación como "bastante traumática" y "muy complicada". Los Bomberos no pueden ir a la zona por la cantidad de agua que circula por el camino.

"No se ve la calzada, no se ven las banquinas, no se ve nada. Es una sola masa de agua, con mucha correntada", explicó Daniel, quien relató que el colectivo llegó a la zona cerca de las 23:50, sin previo aviso sobre la situación climática adversa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su llegada, el colectivo se encontró con camiones parados y, tras una intensa lluvia, el agua comenzó a acumularse rápidamente. "Ahora estamos literalmente en un mar", agregó el chofer, quien manifestó su preocupación por el riesgo que enfrenta el colectivo: "Estamos parados sobre la calzada, pero no se ve la calzada y la correntada es muy fuerte".

Dentro del vehículo, la situación es crítica, ya que hay aproximadamente 10 centímetros de agua en el interior. "Los pasajeros están asustados, y no es para menos. Agradecemos la confianza que nos están dando en este momento", señaló Daniel a Cadena 3.

A pesar de los intentos de comunicación con las autoridades, como el director de Defensa Civil, Fabián García, y los bomberos de Baradero y Pergamino, el chofer informó que no han recibido asistencia. "Llamé a todo el mundo, desde el 911 a Defensa Civil, y no obtuve respuesta. Todos dicen que van a ir, pero hasta ahora nada", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Lucía González.