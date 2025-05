Máxima de 31 grados en Córdoba: anuncian un marcado descenso de las temperaturas

La temperatura máxima en la ciudad de Córdoba y alrededores alcanzará los 31° este sábado. Sin embargo, se espera un marcado descenso de temperatura para las próximas horas.

Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto Internacional de Córdoba, adelantó en diálogo con Cadena 3 que la provincia experimentará un brusco cambio climático a partir del domingo. También advirtió sobre la crítica situación en Buenos Aires, donde las intensas lluvias persisten y agravan las inundaciones.

En Córdoba, la jornada de este sábado estará marcada por el viento norte y temperaturas inusualmente altas para la época, con máximas que superarán los 30 grados.

"No hay nubes, pero la humedad sigue elevada", señaló Madelón. Sin embargo, al finalizar la noche del sábado y durante la madrugada del domingo, un frente frío ingresará con viento sur, provocando un notorio descenso de temperatura.

Para el lunes, se esperan mínimas de 7° en el centro de la ciudad —con 2 a 3 grados menos en las zonas aledañas— y máximas de solo 18°. "Va a estar fresquito, como para sacar los abrigos guardados", recomendó.

Sobre el riesgo de incendios en Córdoba, Madelón descartó preocupaciones inmediatas. "No es la época de incendios. La vegetación y el suelo no están secos como en julio o agosto. Aunque el calor de hoy podría elevar un poco el riesgo, no se compara con el invierno, cuando deberemos prepararnos si no llueve", explicó a Cadena 3.

En cuanto a la situación en Buenos Aires, Madelón describió un panorama complicado debido a las lluvias persistentes. "Viene lloviendo desde ayer (por el viernes), y en el oeste, noroeste, el conurbano y los partidos del norte de la provincia ya cayeron más de 100 milímetros. Podríamos superar los 200 milímetros", alertó.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta roja —el nivel más peligroso— en algunos partidos del noroeste, con alertas naranja y amarilla en otras zonas.

Las precipitaciones continuarán durante todo el día en Buenos Aires, pero el ingreso del frente frío, que llegará a Buenos Aires unas horas antes que a Córdoba, barrerá la humedad y mejorará las condiciones a partir de la madrugada del domingo.

Entrevista de "Titi" Ciabattoni.