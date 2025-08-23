Cómo estará el clima los próximos días en Córdoba

Tras un fin de semana marcado por ráfagas que superaron los 70 km/h, el pronóstico anuncia jornadas más cálidas y soleadas. Sin embargo, la falta de lluvias y las temperaturas en ascenso elevan la preocupación por los incendios forestales.

Agosto se reafirma como “el mes de los vientos” en Córdoba. Según explicó el meteorólogo Marcelo Madelón a Cadena 3, las últimas jornadas estuvieron signadas por ráfagas que llegaron a los 70 kilómetros por hora y que provocaron un marcado descenso de la temperatura. Este lunes, la mínima fue de 7 grados y la máxima alcanzará apenas los 16.

Sin embargo, el panorama cambiará a partir del martes. “Vamos a amanecer fresquitos, con 4 grados, pero la tarde llegará a 21, y durante la próxima semana el tiempo estará dominado por mucho sol y máximas en torno a los 24 grados”, adelantó Madelón.

En relación con el fenómeno conocido como la tormenta de Santa Rosa, el especialista aclaró que no debe confundirse con la ciclogénesis. “Ciclogénesis hay varias a lo largo del año, se trata del nacimiento de un centro de baja presión. En cambio, la tormenta de Santa Rosa es un fenómeno que suele ocurrir cerca del 30 de agosto y que tiene un fuerte arraigo en el acervo popular”, explicó. Según los modelos actuales, este año podría llegar con precipitaciones hacia fin de mes.

El aumento de la temperatura y la persistencia del viento norte encendieron las alarmas en torno a la situación ambiental. “Esta semana el peligro de incendios va a ser muy elevado. Está todo muy seco y hasta que no lleguen las lluvias de Santa Rosa, el riesgo seguirá latente”, advirtió el meteorólogo.

De todos modos, el tiempo también traerá un respiro para quienes buscan actividades al aire libre.