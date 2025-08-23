Cómo estará el clima los próximos días en Córdoba
El pronóstico anticipa días soleados y cálidos. Sin embargo, la falta de lluvias y el aumento de temperaturas generan preocupación por incendios forestales.
23/08/2025 | 10:12Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo estará el clima los próximos días en Córdoba
Tras un fin de semana marcado por ráfagas que superaron los 70 km/h, el pronóstico anuncia jornadas más cálidas y soleadas. Sin embargo, la falta de lluvias y las temperaturas en ascenso elevan la preocupación por los incendios forestales.
Agosto se reafirma como “el mes de los vientos” en Córdoba. Según explicó el meteorólogo Marcelo Madelón a Cadena 3, las últimas jornadas estuvieron signadas por ráfagas que llegaron a los 70 kilómetros por hora y que provocaron un marcado descenso de la temperatura. Este lunes, la mínima fue de 7 grados y la máxima alcanzará apenas los 16.
Sin embargo, el panorama cambiará a partir del martes. “Vamos a amanecer fresquitos, con 4 grados, pero la tarde llegará a 21, y durante la próxima semana el tiempo estará dominado por mucho sol y máximas en torno a los 24 grados”, adelantó Madelón.
En relación con el fenómeno conocido como la tormenta de Santa Rosa, el especialista aclaró que no debe confundirse con la ciclogénesis. “Ciclogénesis hay varias a lo largo del año, se trata del nacimiento de un centro de baja presión. En cambio, la tormenta de Santa Rosa es un fenómeno que suele ocurrir cerca del 30 de agosto y que tiene un fuerte arraigo en el acervo popular”, explicó. Según los modelos actuales, este año podría llegar con precipitaciones hacia fin de mes.
El aumento de la temperatura y la persistencia del viento norte encendieron las alarmas en torno a la situación ambiental. “Esta semana el peligro de incendios va a ser muy elevado. Está todo muy seco y hasta que no lleguen las lluvias de Santa Rosa, el riesgo seguirá latente”, advirtió el meteorólogo.
De todos modos, el tiempo también traerá un respiro para quienes buscan actividades al aire libre.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico se menciona en el artículo? La tormenta de Santa Rosa es el fenómeno que se menciona, que suele ocurrir cerca del 30 de agosto.
¿Quién es el meteorólogo citado en el texto? El meteorólogo mencionado es Marcelo Madelón.
¿Cuándo se espera un cambio en las condiciones climáticas? Se espera un cambio a partir del martes, con temperaturas más cálidas.
¿Dónde se están registrando ráfagas de viento fuertes? Las ráfagas de viento fuertes se registran en Córdoba, superando los 70 km/h.
¿Por qué hay preocupación por incendios forestales? La preocupación se debe a la falta de lluvias y al aumento de la temperatura, lo que eleva el riesgo de incendios forestales.