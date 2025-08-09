Armesto analizó el discurso de Milei: "Fue una cadena nacional de campaña"

El abogado constitucionalista Diego Armesto planteó un análisis crítico del discurso que pronunció Javier Milei este viernes. "Vi un discurso más político que un discurso con efectos para los ciudadanos de a pie", dijo Armesto.

Sobre las propuestas presentadas por el Presidente, destacó contradicciones importantes. "El Banco Central tiene que tener una autonomía de las órdenes por parte del Poder Ejecutivo", señaló el letrado, agregando que Milei busca un control excesivo sobre el organismo.

Armesto también se refirió en Cadena 3 a la idea de un proyecto de ley de déficit cero, apuntando que el Ministerio de Economía podría ejercer un control del Poder Legislativo que contradice la Constitución Nacional. "Podés limitar el control, el funcionamiento de estos poderes del Estado a partir de decretos porque estarías violando la Constitución Nacional", advirtió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado cuestionó con firmeza la propuesta de sanciones penales para legisladores que aprueben leyes no acordes con la visión del Ejecutivo: "Esto tiene un error, porque los parlamentos nacen como una representación del pueblo", planteó.

En cuanto al lenguaje utilizado por Milei, Armesto criticó la "banalización" de términos graves como por ejemplo el "Nunca más". "Es una banalización de las palabras", completó el constitucionalista, reflexionando sobre el impacto que esto tiene en la sociedad y en la política.

Entrevista de Guillermo López.