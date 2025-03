Análisis del acuerdo con el FMI: incertidumbres y expectativas en el mercado

En el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo préstamo para Argentina, la economista Vanessa Toselli, del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), se refirió en Cadena 3 a la situación actual del acuerdo y sus implicaciones para el mercado argentino.

En primer lugar, la especialista dijo que todavía "no está claro si los US$20 mil millones serían netos o brutos, lo que marcaría una gran diferencia".

En ese sentido, explicó que, en caso de que sean netos, al gobierno le quedarían entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Si, en cambio, la cifra se refiere a un monto adicional a los desembolsos ya comprometidos, el panorama sería más favorable, aunque considera que "es poco probable que sea esa la cifra efectivamente acordada".

Además, Toselli mencionó que el mercado evalúa si las medidas adoptadas son suficientes para mantener el actual esquema cambiario, que incluye restricciones al acceso de divisas. Según ella, "no existe una previsión de largo plazo de sostenimiento de ese régimen" sin otros endeudamientos. Y agregó que "no alcanzaría con los fondos previstos por el Fondo Monetario Internacional para poder sostener un tipo de cambio al valor actual".

En cuanto a la volatilidad del mercado, Toselli indicó que "no va a estar solamente ligada al acuerdo o no del Fondo Monetario". En ese marco, expresó que el gobierno es consciente de que un anuncio no garantizará la estabilidad de los mercados.

Entrevista de Guillermo López.