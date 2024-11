Video: se prendió fuego un auto en el aeropuerto de Rosario y generó escozor

Un incendio en el Aeropuerto Internacional de Rosario, ubicado en Fisherton, se produjo cuando un vehículo, una EcoSport, intentaba salir del recinto. El incidente comenzó con una explosión que afectó tanto al auto como a la garita de acceso.

Afortunadamente, no se registraron heridos, ya que las dos ocupantes del vehículo y el personal de la garita pudieron evacuar sin asistencia médica.

El oficial Ramírez, presente en el lugar, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario: "Nos informan de que teníamos un incendio declarado de un vehículo. Lo que no sabíamos es que el vehículo estaba pegado al puesto de ticket, lo que ocasionó que por propagación tomara fuego la cabina donde se encontraba la persona que entrega los tickets".

Sobre la causa del fuego, el oficial indicó que "normalmente eso va a investigación, pero no hubo detonaciones. Las detonaciones que escucharon todos los transeúntes son las de las ruedas. El sistema de GNC posee una válvula de seguridad que, al sobrepasar la presión, se abre y genera una llama".

Además, aclaró que el procedimiento de los bomberos consistió en "enfriamiento hasta que termina de quemar el gas". Personal del aeropuerto intentó extinguir el fuego con un extintor, pero no fue suficiente.

"Cuando tenemos un incendio declarado es muy poco probable que se pueda extinguir con un extintor. Imagínense que nosotros acabamos de utilizar más de 10.000 litros de agua para extinguir en esta condición", detalló Ramírez.

A pesar de la magnitud del incendio, el tráfico en el aeropuerto no se vio afectado. "Solamente en el ingreso al aeropuerto te piden ingresar por otro sector para no pasar por el lado exacto donde está la garita, pero no está cortado el ingreso ni el egreso del aeropuerto", concluyó el oficial.

Informe de Agostina Meneghetti.