Una Mañana para todos Rosario Rottemberg: "Cuando está enflaquecido el bolsillo del cliente, hay que cuidarlo" Audio

Carlos Rottemberg, reconocido empresario del mundo teatral, habló de la temporada venidera, que se desarrollará en medio de una crisis económica marcada por la inflación.

“Me acostumbré a perforar el precio para que se mantenga el hábito. Hay una necesidad de costos, pero cuando está enflaquecido el bolsillo del cliente, hay que cuidarlo. En Mar del Plata vendemos a un precio por debajo del precio de Buenos Aires”, dijo Rottemberg en Una mañana para todos, por Cadena 3 Rosario.

“El rango de precios es entre 8 y 10 mil pesos. Que la visita al teatro no sea vista como para no volver a ir. Me gusta que quien vaya a la boletería sepa que se hizo un esfuerzo para que el precio sea el que es”, indicó.

Y destacó: “Después de 49 años de profesión me gusta ver la película completa y no la foto de la coyuntura. Soy empresario teatral desde antes de la dictadura. Pasé dictadura, democracia, hiperinflación, patacones, dólar negro, blue, plan Bonex, gripe a, coronavirus, uno se va curtiendo”.

“Cuando cumpla 50 años de carrera me voy a jactar de decir que nunca crucé la línea de lo privado y lo público. No soy capitalista en el éxito y socialista en el fracaso. Soy 100 por ciento privado e independiente”, sentenció.