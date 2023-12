Incertidumbre en el sector turístico por la crisis y la falta de nombramientos.

En medio de una situación económica convulsa en Argentina, el sector turístico enfrenta una profunda incertidumbre, según declaraciones de Cristina Carbonari, presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes.

En una entrevista con Lucas Correa en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, expresó su preocupación por la falta de información clara y una visión global de la situación que atraviesa el país.

“Estamos todos muy expectantes y estamos recibiendo información casi con cuentagotas, la situación está de momento, te diría un poquito en suspenso. La actividad se ha retraído bastante. Estamos ya a 15 de diciembre con anuncios muy recientes y, desde días anteriores a tomar el mando Milei, muchos de los operadores que comercializan productos y servicios del exterior habían suspendido la cadena de pagos en pesos y solamente recibían pagos en dólares para hotelería, traslados, alquiler de autos y excursiones”, puntualizó.

Carbonari hizo hincapié en la relevancia del mes de diciembre para el turismo y lamentó que, en este contexto, la gente no esté prestando la debida atención a la planificación de sus vacaciones.

"El mes de diciembre en general para el turismo es un mes en que la gente no pone atención en definir sus vacaciones, si no lo hizo antes lo hace después de las fiestas y más en este contexto. Todo va a costar mucho y las fiestas se van a ver afectadas. No se trata ya de definir un viaje sino de gastar para que la celebración no sea tan costosa. Mucha contingencia. Se notó mucho la retracción con el resultado del 22 de octubre y más aún luego del balotaje. La gente frenó el entusiasmo de definir viajes, básicamente al exterior. Diciembre quedó en las nubes”, expresó.

La presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes también destacó la falta de designación del secretario de Turismo, generando una situación inusual en el sector.

“Desde que estoy en turismo, hace más de 30 años, no recuerdo que no haya autoridades. Nunca esta indecisión de si venía alguien de la administración anterior o alguien nuevo. Todavía que no haya designación, el martes creo que hay una reunión y ahí se van a conocer todos los nombres, es lo que escuché por los medios de comunicación”, concluyó Cristina Carbonari.