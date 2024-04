'Asistencia perfecta' para docentes en Santa Fe: "No habría que llegar a esto".

El reciente anuncio del plan "Asistencia Perfecta" en la provincia de Santa Fe generó un intenso debate en el ámbito educativo . Este programa gubernamental tiene como objetivo premiar mensualmente y trimestralmente a los docentes que no registren inasistencias, como parte de un esfuerzo por reducir el ausentismo en las aulas.

Sin embargo, la iniciativa levantó críticas por parte de los gremios docentes, quienes han advertido que llevarán el asunto a la justicia .

Virginia Valenzisi, presidenta de Docentes Argentinos por la Educación, expresó su perspectiva sobre este controvertido tema en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

"Coincidimos hasta el momento con el ministro. ¿Qué tiene de malo hacer las cosas como hay que hacer? No tendríamos que haber llegado a un incentivo para que no faltemos", declaró.

Sin embargo, la docente reconoció la realidad del sistema educativo actual, caracterizado por la escasez de recursos. "En el estado en el que está el sistema educativo, con cada cargo un proporcional de tres salarios, falta uno y tengo dos reemplazantes", señaló.

En este contexto, consideró que el plan "Asistencia Perfecta" podría ser percibido como un incentivo positivo para evitar el abuso de licencias, sin necesariamente coartar derechos laborales.

"Me parece que no tiene nada de malo. Al final, a fin de mes, el cajero no discrimina entre el que hizo paro y el que fue a trabajar todos los días", afirmó Valenzisi.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrin.