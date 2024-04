Asistencia perfecta: "Lo que damos a los docentes es por ahorrar", dijo Pullaro

El Gobierno de Santa Fe presentó un plan de “asistencia perfecta” para pagarle un dinero extra a los docentes que no falten a dar clases. Maximiliano Pullaro dijo que ese dinero proviene del ahorro que lograron tras controlar más las licencias y trabajar para disminuir el ausentismo.

“Habrá un ahorro por el control de ausentismo. Había cosas tragicómicas. Se cuidaron 17 mil días a las suegras. En octubre hubo 83 mil días pedidos por artículos. Eso llevó a un ausentismo del 32 por ciento. Empezamos a controlar y el ausentismo empezó a bajar. Eso nos dio una diferencia financiera a favor”, explicó Pullaro en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Con ese ahorro decidimos premiar a los docentes que tienen asistencia perfecta. No creo que los gremios no quieran que los docentes que cumplen puedan ganar estos importantes montos más. Esto es por fuera de la paritaria. Tenemos todo el derecho de pagar este premio. Esto no es presentismo, se paga el 100 por ciento de los salarios. Siento que tenemos el respaldo de los docentes que aman la educación. El 32 por ciento de ausentismo es un problema. Todo lo que sea mejorar las cuentas públicas, lo vamos a hacer. Lo que ahorremos lo vamos a volcar en salarios de empleados públicos. A esto que damos a los docentes lo tenemos por ahorrar”, insistió.

Por otro lado, se refirió a las cuentas públicas y el funcionamiento de la EPE (Empresa Provincial de la Energía). “Vamos a seguir trabajando para que la EPE sea eficiente. Que se hagan los ajustes para que pueda sanear sus cuentas y hacer las inversiones que se deban hacer. Hay interesados en varias empresas energéticas del país. Hay fondos árabes interesados. Pero nuestro desafío es sanear las empresas públicas y que puedan ser eficientes”, cerró.