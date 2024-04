Pullaro tras las imputaciones a presos: "Vamos a plantear el aislamiento pleno"

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, habló tras la audiencia en la que se revelaron datos sobre los atentados que se cobraron cuatro vidas y causaron conmoción en Rosario y toda la Argentina.

Pullaro prometió no dar marcha atrás y lejos de aflojar la marcha, pidió maximizar los límites en las condiciones de detención de los presos de alto perfil. “Cuando uno se topa con la realidad ve que el academicismo no alcanza para resolver los problemas. La cárcel esta para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quien comete delitos desde allí no tiene intención de resocializarse. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos presos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno. Que no puedan hablar con nadie”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, afirmó: “El que manda a matar a un trabajador porque en vez de tener tres visitas íntimas por semana tenía una, o por comer lo que come el resto del penal, o por no tener llamados, no es un preso que se quiere resocializar, es un psicópata”.

El mandatario dijo que los días de los ataques fueron “lo más duros” de su vida. “Un ataque con tanta crueldad de estos narcoterroristas no lo habíamos vivido nunca. Quisieron quebrar el cambio de la modalidad de detención que tuvieron los presos, que durante muchos años hicieron lo que quisieron”, indicó.

“Desde las cárceles se ordenaban el 80 por ciento de las balaceras y extorsiones, y muchos homicidios. Cambiamos la ley y cambiaron las condiciones de detención. Y desde el día cero comenzaron las amenazas de los criminales, pero nunca pensamos que iban a llegar tan lejos, con ataques a la población civil”, admitió.

En ese sentido, señaló que nunca pensaron en retroceder y destacó el apoyo del Estado nacional. “El Gobierno no dudó en mandar a Bullrich, Petri y Cúneo Libarona. Tengo esto muy presente, lo sigo día a día y tengo mucha preocupación por lo que vivimos. Hay muchas políticas públicas a modificar para que esto no vuelva a suceder”, aseguró.

Por otro lado, hablo de la baja de la edad de imputabilidad y expresó: “Con Bullrich tenemos una sintonía perfecta. Yo no le pongo un piso a la edad de imputabilidad. No creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no comprendía lo que estaba haciendo. Tenía muy claro que iba a matar a trabajadores. Al hablar de la edad nos ponemos en un lugar difícil de argumentar”.

Ley Bases, Ganancias y diálogo

En medio de las discusiones por la conformación de la Ley Bases, el gobernador de Santa Fe comentó: “Hay diferencias con lo que se está trabajando en este momento. Esta es una ley distinta, el Gobierno nacional cambió. La inmensa mayoría de los gobernadores estamos para acompañarla. Tenemos diferencias con el régimen de grandes inversiones porque puede afectar a pequeñas y medianas empresas. Quisiéramos que la ley bases salga para que el gobierno pueda trabajar como lo planteó en campaña”.

También se refirió al Impuesto a las Ganancias. “Fui uno de los que más lo criticó. Ahora se aumentó el piso. Pedimos un impuesto a los altos ingresos. Hubiéramos querido que se graben los bienes a quienes más tienen”.

Y, sobre los cruces de Javier Milei con el periodismo y las fuerzas políticas opositoras, sentenció: “El diálogo es fundamental para sostener las políticas públicas. Nuestro frente tiene mayoría en ambas cámaras y todas las leyes que logramos fueron con consenso. Hay un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y sociales”.