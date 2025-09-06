Armas en el transporte escolar: aseguran que la titular no tuvo participación

Un operativo de Gendarmería Nacional en la mañana del viernes sorprendió a vecinos del barrio Empalme Graneros al encontrar armas dentro de un transporte escolar. El procedimiento se realizó en la intersección de Juan José Paso y Cullen, luego de que un hombre denunciara haber sido amenazado con un arma de fuego por alguien que circulaba en el vehículo, identificado con la inscripción “Maru”.

Durante la requisa, los efectivos hallaron un revólver, una escopeta y un rifle de aire comprimido. En ese momento no había niños en el vehículo, y los dos ocupantes, un hombre y una mujer, fueron detenidos. El caso quedó a cargo de Gendarmería Nacional y generó gran conmoción entre los vecinos y padres de los alumnos que utilizan este transporte escolar.

Para aclarar los hechos, Sel Ruiz Brizuela, titular de la Asociación Rosarina de Transportes Escolares dialogó con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario. “Estuve en contacto con Maru, la dueña del transporte, para poder dar las explicaciones necesarias y tranquilizar a los padres. Ella presta el servicio desde hace años y nunca hubo inconvenientes con los niños”, indicó Ruiz Brizuela.

Según detalló, las armas pertenecían al hermano de la titular, quien utilizó la camioneta para trasladar elementos de su propiedad en el marco de una mudanza personal. “En el momento de ser interceptado, no tenía la documentación de las armas, por eso se generó toda la conmoción. Pero las armas estaban registradas y no había ningún niño en el vehículo”, afirmó.

Ruiz Brizuela subrayó que la dueña del transporte no cometió ningún ilícito y pudo continuar con sus recorridos de manera normal. “Ella está muy angustiada porque su reputación y la confianza de los padres se vieron afectadas por algo que no hizo. Siempre respondemos con responsabilidad porque sabemos que transportamos niños”, explicó la titular de la Cámara de Transporte Escolar.

Finalmente, la representante aseguró que se presentarán ante la municipalidad para realizar las aclaraciones necesarias y garantizar la transparencia del servicio. Mientras tanto, Gendarmería continúa con la investigación sobre la persona que trasladaba las armas y su acompañante, quienes fueron demorados hasta presentar la documentación correspondiente.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.