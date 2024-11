Animalistas de Rosario movilizan al Hipódromo: "El caballo no elige correr"

Un trágico incidente ocurrido esta semana en el hipódromo de Rosario generó una ola de indignación entre protectores de animales y parte de la comunidad. Durante una carrera, un caballo sufrió la fractura de sus patas delanteras y fue sacrificado en el acto, lo que provocó momentos de angustia entre los presentes.

El jinete, que salió despedido del animal, resultó ileso. Sin embargo, el caballo quedó incapaz de mantenerse en pie, lo que llevó a su sacrificio inmediato. "Se le empieza a caer la cabeza, porque no puede apoyar las piernas literalmente. Bueno, un momento espantoso", relató una testigo de los hechos.

Cinthia Di Mónaco, presidenta de la entidad "Protectora Rosarina", indicó en Una mañana para Todos por Cadena 3 Rosario que este no es un pedido nuevo, sino que la situación "fue la gota que colmó el vaso". La organización ha estado trabajando durante años para prohibir las carreras de caballos y reconvertir el hipódromo municipal. "El caballo no elige correr, el caballo no se lleva ningún beneficio", enfatizó.

Di Mónaco también cuestionó la legitimidad de las carreras, señalando que "en el año 2024 convivimos directamente con la inteligencia artificial. ¿Tenemos que seguir con este tipo de actividades salvajes diciendo que son un deporte?" La presidenta de la protectora mencionó su lucha previa para prohibir las carreras de galgos y comparó la situación actual de los caballos con la de esos animales.

El grupo planea una movilización al hipódromo y presentó un proyecto de ordenanza al Concejo municipal para prohibir las carreras de caballos en Rosario. "No queremos dejar a nadie en la calle, queremos simplemente que los caballos no corran más", afirmó.

La presidenta de la protectora también abordó la explotación animal en otras disciplinas, afirmando que "no queremos más explotación animal" y que es necesario un cambio en la percepción de la sociedad sobre el trato a los animales.

"La sociedad que antes veía un perro encadenado y le parecía normal, hoy se horroriza", concluyó.

Entrevista de Susana Manzelli y Agustín Dadamio.