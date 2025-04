Airyn De Niro, la hija del célebre actor, vive plenamente como mujer trans a sus 29 años

Airyn De Niro, la hija del famoso actor Robert De Niro, reveló que vive felizmente como mujer trans a sus 29 años. Durante una entrevista, afirmó que se encuentra lista para definirse en sus propios términos y enfatizó que el término 'nepo baby' le resultó incómodo, puesto que no ha tenido la oportunidad de expresar su verdadera identidad a través de su propia voz.

"Nunca hice alarde de mi apellido ni crecí en papeles secundarios de las películas de mi padre. Él siempre nos insistió en que buscáramos nuestro propio camino y alcanzáramos el éxito por nuestros propios méritos", destacó Airyn, subrayando la presión del legado familiar.

La joven admitió que ha sido objeto de bullying en su vida, enfrentándose a crueles comentarios relacionados con su apariencia: "Eran crueles, y de por sí yo ni siquiera encajaba en el estándar de belleza. Siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo. Nunca nadie me dijo: 'Eres perfecta simplemente como eres'."

Airyn también expresó que pretende convertirse en un referente positivo. "Quisiera ser una inspiración para otra persona como yo, negra y queer, que no use una talla extra pequeña. Quiero ver más mujeres trans y más mujeres negras que quizás no se ajusten al molde de la delgadez extrema", afirmó con firmeza.

La hija de Robert De Niro señaló que la influencia de mujeres negras en su vida ha sido fundamental para su transición. "Agradezco que mis padres intentaran mantenerme alejada del centro de atención y buscaran que tuviera una infancia lo más normal posible", añadió. Por ello, su nueva identidad la conecta más con figuras inspiradoras como Laverne Cox, KeKe Palmer y Naomi Campbell.

"La gente realmente no sabe nada sobre mí, y cuando veo a mujeres trans siendo honestas y exitosas en redes sociales, pienso que quizás no sea demasiado tarde para mí. Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. Yo he sido visible, pero creo que nadie me ha visto realmente aún", concluyó Airyn.