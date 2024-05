Propuso día de duelo por muerte de mascotas y la cruzaron: "Desearon que muera"

Hace unos días, la concejala peronista María Fernanda Rey presentó un proyecto para que los trabajadores municipales puedan pedir un día de duelo ante la muerte de una mascota. La criticaron duramente en las redes sociales y decidió archivar el proyecto.

“La idea pensé que iba a caer bien, teniendo en cuenta que 8 de cada 10 familias tienen mascotas. Pensé en todos los trabajadores, pero lo acoté a municipales porque es nuestro ámbito de acción. Un perro vive 10 o 15 años, es decir que esto no tenía impacto en el ausentismo. Molestó que sea solo para municipales, pero es mí ámbito”, explicó Rey en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Fue mucha la violencia que recibí. Recién esta semana puedo hablar. No me estoy victimizando, pero soy una persona muy sensible. Lloré de bronca y frustración. Podés estar en contra del proyecto, pero no decirme que soy una inútil y me tengo que morir, o que soy una zurda de mierda. La gente no mide el impacto en las redes sociales”, lamentó.

“Pedí que pase a archivo y ni siquiera se vuelva a discutir. Quise plantear algo y me equivoqué. El que hace se equivoca, si hubiera estado tranquila en mi casa no me pasaba. Presenté 83 proyectos, no es nuevo para mí estar en la calle”, aseguró.

Rey dijo que su idea era que el proyecto impacte también en los trabajadores del sector privado, pero su ámbito de acción es lo público. “Ojalá el presidente Milei tome esto y lo ponga en práctica. Un perro es familia, para muchos es una única compañía”, indicó.

Y remarcó: “Muchos me decían que estoy alejada de la realidad. yo ando con la SUBE en la tarjeta, y tengo un buen sueldo, pero voy en el 127 a trabajar. Yo colaboro en muchos lugares, no es verdad que no reconozco la realidad”.