Por qué la Unión Europea recomendó a la población preparar un kit de emergencias

Por Carolina Amoroso

La Comisión Europea está a punto de dar un paso considerable al presentar una estrategia ambiciosa destinada a preparar a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) ante grandes crisis y amenazas.

La propuesta incluye una recomendación clara: que cada hogar cuente con reservas de agua, alimentos, medicamentos, baterías y, de manera destacada, una radio, suficientes para subsistir 72 horas sin ayuda externa.

A simple vista, podría parecer una guía práctica para enfrentar desastres naturales o emergencias imprevistas. Sin embargo, detrás de esta iniciativa hay un mensaje mucho más profundo, que trasciende lo meramente logístico y se adentra en el terreno de la geopolítica y la seguridad colectiva.

No es casualidad que esta estrategia llegue en un momento en que Europa enfrenta un escenario de incertidumbre. El conflicto en Ucrania, a las puertas del continente, no solo persiste, sino que se agrava con un país debilitada y una administración estadounidense que viró su postura, dejando entrever un menor compromiso con la defensa del Viejo Continente.

En este contexto, la UE parece estar enviando un mensaje inequívoco a su ciudadanía: "Esto no es un simulacro". La idea de que "Europa es Ucrania" y de que un debilitamiento de esta última representa una amenaza directa a la seguridad del bloque no es nueva, pero ahora se articula con una urgencia renovada.

La posibilidad de una capitulación forzada de Ucrania, con la pérdida de hasta un quinto de su territorio y el reconocimiento internacional de las anexiones ilegales por parte de Rusia, plantea si Vladimir Putin se detendrá ahí. La respuesta implícita en las acciones de la UE es un rotundo "no".

Y es aquí donde la estrategia de preparación trasciende lo práctico para convertirse en un movimiento comunicacional osado y calculado.

Videos como el de una comisaria europea mostrando qué pondría en su "bolsa de emergencia" —documentos plastificados, agua, una radio a pilas— buscan suavizar el tono, presentando la preparación como algo cotidiano, casi ligero. Pero podemos hacer otra interpretación: Europa se está blindando, no solo ante catástrofes naturales, sino ante un posible escalamiento del conflicto en su frontera este. Polonia, miembro de la OTAN y vecino directo de Ucrania, aparece como un punto crítico en este tablero. Un "error de cálculo" que la involucre activaría una respuesta colectiva que la UE no podría ignorar, incluso si la OTAN sigue siendo el principal organismo de defensa.

Sin embargo, el trasfondo de esta iniciativa va más allá de la mera preparación ciudadana. Lo que subyace es una maniobra política de gran envergadura: lograr el aval de los 27 países miembros para un plan de rearme europeo que implicaría una partida presupuestaria colosal de 800.000 millones de euros. Este no es un gesto menor, sino una apuesta mayúscula que requiere el reconocimiento público de la magnitud del problema de seguridad.

La UE necesita que sus ciudadanos comprendan la gravedad de la situación sin caer en el pánico, un equilibrio delicado que explica el tono mesurado pero firme de su comunicación.

El temor a Rusia, aunque no se mencione explícitamente en cada comunicado, es el elefante en la habitación. La anexión ilegal de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 son pruebas de que las sanciones y represalias no fueron suficientes para frenar las ambiciones de Putin. Si este sale empoderado del conflicto actual, con territorios ucranianos bajo su control y un Occidente dividido, ¿Qué garantiza que no pondrá su mira en otros objetivos? La UE, consciente de esta posibilidad, está decidida a no quedarse de brazos cruzados.

La "Guía de Preparación para Emergencias" (Emergency Preparedness Guide, como se conoce el documento en inglés), no solo busca equipar a los hogares para 72 horas de autonomía; es también un símbolo de una Europa que se reorganiza, que se rearma y que se prepara para defenderse sola si es necesario. Aunque se menciona el contexto de desastres naturales para ampliar su alcance, el foco en la seguridad es inescapable.

En un continente que sigue empujando la "agenda verde" o la digitalización, la preocupación por la defensa se ha convertido en un tema monoagenda que absorbe esfuerzos y recursos.