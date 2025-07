Francia asegura que Rusia lo considera su "principal adversario" militar

Por Carolina Amoroso

En una inusual conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, general Thierry Burkhard, advirtió que Rusia designó a Francia como su "principal adversario militar en Europa".

Según Burkhard, esta percepción del Kremlin se debe al firme apoyo de París a Ucrania en el contexto de la guerra que ya lleva más de tres años. Las declaraciones, realizadas en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, subrayan la creciente tensión entre ambas naciones y el impacto del conflicto en el continente europeo.

El general destacó que Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, representa una amenaza significativa y duradera para Francia y Europa. "El Kremlin nos ha convertido en un objetivo prioritario", afirmó Burkhard, señalando que el apoyo francés a Ucrania intensificó las acciones híbridas de Moscú, incluyendo desinformación, ciberataques, operaciones espaciales y actividades submarinas. Estas tácticas, según el militar, buscan desestabilizar a Francia y a sus aliados.

Burkhard también apuntó a la personalidad de Putin como un factor clave en la escalada del conflicto. "Su espíritu de venganza y su deseo de dejar una marca en la historia pueden llevar a todo tipo de excesos", aseguró.

Además, advirtió que Rusia no solo se centra en Francia, sino que lleva a cabo acciones similares contra otros países europeos, lo que podría incluir sabotajes y otras operaciones encubiertas.

El jefe del Estado Mayor enfatizó que "Europa está en guerra" y que Francia enfrenta una amenaza directa que pone en riesgo su cohesión social.

Estas declaraciones se producen un día después de una cumbre en Londres entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, donde se acordó reforzar una coalición de apoyo a Ucrania con hasta 50.000 soldados en caso de un alto el fuego.

El Kremlin, por su parte, calificó como "inaceptable" cualquier despliegue militar europeo en Ucrania, según el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

El general Burkhard, veterano de conflictos en Irak, Afganistán y la ex Yugoslavia, llamó a la sociedad francesa a estar alerta ante un conflicto que, aunque no se libra directamente en su territorio, tiene implicaciones cercanas y reales. "No debemos descartar la posibilidad de acciones similares a las sufridas por nuestros vecinos", señaló, refiriéndose a posibles sabotajes.