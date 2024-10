Villa Allende, primera ciudad cordobesa en legalizar aplicaciones de viajes

La Municipalidad de Villa Allende, a través de dos proyectos presentados por su intendente Pablo Cornet al Concejo Deliberante, aprobó este jueves la regulación del transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales como Uber y Cabify.

La concejal María Soledad Vázquez detalló, en diálogo con Cadena 3, que se discutieron dos proyectos de ordenanza: uno, para regular el servicio de transporte privado, y otro, para flexibilizar el transporte público brindado por taxis y remises.

En la última sesión del Concejo, se discutió el proyecto que buscaba implementar cambios significativos en el sistema de cobro de los servicios de taxi en la ciudad. La propuesta se presentó con el objetivo de modernizar y facilitar el uso de aplicaciones digitales para la determinación de tarifas.

Durante la reunión, un concejal enfatizó la importancia de este proyecto: "Ustedes fueron electos por el pueblo. Levanten el proyecto". Esta frase resonó entre los presentes, quienes mostraron un fuerte apoyo a la iniciativa.

Con seis votos a favor del oficialismo y cuatro en contra de la oposición, el proyecto fue aprobado con una modificación en el artículo 5, que ahora establece que "los permisionarios de taxi, sin perjuicio de su obligación de contar con reloj taxímetro, podrán, además, utilizar aplicaciones digitales para la determinación de tarifas y cobro del servicio".

Además, se especificó que estas aplicaciones deberán ser "previamente validadas y aprobadas por la Municipalidad de Villa Allende".

Antes de proceder a la votación, se generó un ambiente de tensión con gritos de trabajadores del volante como "¡Caraduras!" y "¡Coimeros!", lo que reflejó el clima de controversia que rodea la implementación de este tipo de tecnologías en el servicio de taxis.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“La idea con estas dos ordenanzas es igualar los requisitos que ya tienen los taxistas, ser un poco más flexibles y eliminar gastos administrativos”, explicó Vázquez.

Los nuevos lineamientos permitirán que los vehículos tengan hasta 15 años de antigüedad y se puedan adaptar a los tiempos actuales.

En cuanto a la tributación, la concejal aclaró que “lo que va a pagar este servicio a la empresa, sea cual sea, es directamente como tributo a cualquier comercio o industria en el municipio, siendo porcentual sobre las ventas”.

Las plataformas deben llevar un registro de los vehículos habilitados y son responsables de facilitar esta información al municipio.

Respecto a la tributación, Vázquez señaló que “la plataforma directamente tributa por cada uno de esos usuarios que tienen Uber y que han hecho algún tipo de viaje en Villa Allende”. Este porcentaje es “muy superior al que pagan los taxistas”, quienes abonan una cuota fija mensual.

Además, la funcionaria resaltó que “había una desregulación del transporte en la ciudad” y que ahora los taxistas y remiseros podrán utilizar aplicaciones digitales. “La normativa se unifica. Es un solo servicio”, agregó.

La necesidad que había de regular estas plataformas surgió de un cambio en las demandas de los usuarios. “Era preciso y necesario regularlas”, afirmó Vázquez, quien también mencionó que “el usuario pide saber quién es el chofer, en dónde está su vehículo en tiempo real y pagar con otros medios de pago”.

Por último, se establece que tanto los choferes como las plataformas tendrán obligaciones adicionales en cuanto a seguros. “Los choferes tienen que tener su seguro obligatorio contra terceros y la plataforma debe hacer un seguro aparte”, concluyó la concejal de Villa Allende.

Teresa Vélez habló sobre la polémica sesión

Durante la sesión, se generó un intenso debate en torno a la prohibición del transporte mediante aplicaciones, que finalmente fue aprobada.

Teresa Vélez, exintendenta y actual presidenta del Concejo Deliberante, expresó en diálogo con Cadena 3 su preocupación, afirmando que "no se puede sesionar así", pero también reconoció que "de alguna manera es democracia" y que todos tuvieron la oportunidad de participar en la discusión.

Vélez defendió la necesidad de regular el transporte a través de aplicaciones, indicando que "el futuro, que es el que los 50.000 habitantes de Villa Allende están queriendo, es que innovemos y aceptemos las plataformas".

Además, subrayó que "los mismos taxistas y remiseros tienen que tratar de colaborar para que esto actúe".

Respecto a la participación de taxis y remises en estas aplicaciones, la funcionaria aseguró: "¡Claro que sí! Ya lo están haciendo".

Destacó que la regulación buscaba formalizar una actividad que actualmente se realiza de manera ilegal, mencionando que "va a estar perfectamente regulado" y que los conductores "van a tributar" al municipio.

La exintendenta también abordó la cuestión de la seguridad de los pasajeros, afirmando que "habrá "seguros obligatorios, como con los taxistas" y se garantizará la protección de los usuarios.

Además, hizo hincapié en que "una gran parte de los taxistas y remiseros están trabajando con aplicaciones", lo que refleja la realidad del mercado.

Por otro lado, se mencionó un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa número 2 de Córdoba, que estableció que "el transporte privado de pasajeros por aplicaciones móviles no constituye servicio público", lo que otorga a la Municipalidad de Córdoba un plazo para regular esta actividad. La concejal concluyó que "la Municipalidad no podría postergar indefinidamente la reglamentación de la actividad respecto de la cual no existe prohibición alguna".

Finalmente, el municipio unificó las regulaciones de taxis y remises bajo una misma normativa, eliminando las diferencias entre servicios para evitar confusiones y facilitar el control y la supervisión por parte de las autoridades municipales.

Informe de Gonzalo Carrasquera.