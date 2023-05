Video: le robaron en la puerta de su casa en Alta Córdoba

Lorenzo es un vecino del popular barrio de Alta Córdoba, en la madrugada del miércoles sufrió un robo en la puerta de su domicilio. El ocurrió en la intersección de las calles Antonio Del Viso y Avellaneda.

“Fui a festejar con amigos un cumpleaños y cuando volvía a mi casa noté que me seguían, corrí pero no me llegué a escapar, preferí que me sacaran todo en la vereda, billetera y celular y no que ingresen en mi domicilio”, afirmó el joven que fue víctima del asalto.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y el video se viralizó. Todavía no hay novedades sobre los autores del robo y los vecinos claman por mayor seguridad.

Informe de Jorge Mercado.