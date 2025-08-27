Se presenta en el Teatro Real una obra en homenaje a Juan Bautista Bustos
Se trata de “Crónicas rebeldes: travesía épica de Juan B. Bustos”. La función especial será el sábado 30 de agosto, a las 15, en la Sala Carlos Giménez.
27/08/2025 | 21:47Redacción Cadena 3
FOTO: La obra se llama “Crónicas rebeldes: travesía épica de Juan B. Bustos”.
En el marco de un nuevo aniversario del natalicio de Juan Bautista Bustos, la obra “Crónicas rebeldes: travesía épica de Juan B. Bustos” regresa a escena con una función especial este sábado 30 de agosto, a las 15, en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real de Córdoba.
La obra, con dirección general y dramaturgia de Martín Gaetán y la dirección musical del guitarrista y compositor “Cacho” Piña, propone un recorrido artístico que combina historia, memoria y creatividad.
En diálogo con Cadena 3, “Cacho” Piña destacó la importancia de esta puesta: “No es una función más. Es una función especial, donde conmemoramos el natalicio de nuestro prócer”.
“La obra causó sensación, porque es muy innovadora: surge de una canción que le hice a Bustos hace unos años y, a partir de allí, junto a Martín Gaetán, construimos esta propuesta. Tiene mucha creatividad y musicalidad, con elementos novedosos en escena, pero sin perder el rigor histórico ni el objetivo de hacer conocer la figura de Bustos, que fue nada más y nada menos que nuestro prócer, aunque muy poca gente lo sepa”, añadió.
La función especial se realizará con entradas generales a $4.000, en una cita que promete emoción, memoria y reivindicación histórica.
Informe de Jorge Mercado.
