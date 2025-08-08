Salta: nevada histórica sorprende a niños de escuelita en Isonza

Una nevada histórica sorprende a los niños de una escuelita en Isonza, Salta, donde la comunidad se alegra por la belleza del invierno en las montañas. La temperatura en el paraje alcanzó cuatro grados bajo cero y la máxima no llegó a dos grados.

Marité Choque, directora de la escuela, en diálogo con Cadena 3 describió el fenómeno: "Ayer empezó con un poco de garrotillo, a la noche con lluvia y a la mañana al levantarnos era una belleza total, todo con nieve, hermoso el paisaje, una nevada espectacular".

La educadora destacó que, en comparación con el año anterior, esta nevada es "una nieve para la historia".

Los niños, que asisten a esta escuelita con una matrícula de 11 alumnos, se mostraron felices ante el fenómeno meteorológico, aunque se limitaron a salir poco.

"No los dejábamos casi salir, muy frío, aparte corrió un viento frío, nos congelaron las manos, los pies todos congelados", agregó Choque.

La educación en este paraje se enfoca en que los niños alcancen las mismas oportunidades que en una escuela urbana, con experiencias únicas que enriquecen su aprendizaje.

Yanina Guanuco, una de las alumnas, viaja desde su hogar a lomo de mula durante tres horas y se queda albergada en la escuela toda la semana.

Isonza es un pequeño paraje con 100 habitantes, reconocido por sus quesos y su belleza natural. "Este viaje vale la pena", concluyó la directora, quien invita a explorar esta encantadora comunidad salteña.

Informe de Elisa Zamora