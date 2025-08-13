Modificaciones en el transporte público de Mendoza por el feriado del 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto es un día no laborable. Desde la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza informaron que los colectivos y el metro modificarán sus horarios y frecuencias, funcionando con un 60% del servicio habitual de un día hábil.

Se recomienda consultar los horarios y recorridos a través de la aplicación oficial de MendoTram o visitar el sitio web correspondiente. Se informa también que el comercio estará abierto en su totalidad durante el feriado.

La municipalidad de la capital anunció que el servicio de estacionamiento medido será gratuito durante toda la jornada del viernes 15 de agosto.

Además, ya se han instalado nuevos molinetes en algunas paradas de colectivo en Mendoza, conocidas como paradas inteligentes, así como en el Metrotramvía. Estos molinetes evitan la evasión del pago y facilitan el mismo.

Actualmente, cuatro estaciones cuentan con este nuevo sistema, y se prevé extenderlo a Godoy Cruz, Maipú y Las Heras. Para febrero del próximo año, se espera que todas las 25 estaciones estén intervenidas con esta nueva tecnología.

Informe de Laura Carbonari