La autora del dibujo de Colapinto en la arena reveló cómo hizo la obra de arte

Una imagen de más de 20 metros del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto apareció grabada en la arena, generando una ola de emoción y orgullo entre sus seguidores. Ocurrió en Las Grutas, ciudad costera de Río Negro.

La imponente figura de Colapinto fue acompañada de un mensaje especial que dice: “Colapinto, vení a la Escudería Grutyna”. La obra la realizó la artista Lidia Roxana Gómez.

El propio Franco reaccionó en redes al dibujo, tomándoselo con humor, fiel a su estilo.

La reacción de Colapinto en su cuenta de Instagram

"Quién fue el art attack", bromeó en su cuenta de Instagram, al tiempo que luego subió otra historia en la que pidió, también en tono de chiste "que no pase una ola por favor".

¿Cómo se hizo la obraa?

Lidia habló en Cadena 3 contó cómo es el meticuloso proceso de creación del mural: "Primero selecciono una imagen de todas las que vemos en las redes. Después hago toda una edición con un programita de diseño gráfico, donde saturo las luces y las sombras para sintetizar la imagen, y que me queden las líneas más puras como para poder trabajar el dibujo", detalló.

La artista utiliza rastrillos y sogas para marcar una cuadrícula en la arena, pero cuenta con un grupo de "Grutynos" que colaboran con ella al momento de realizar el dibujo en la playa. "Cuando llega la hora de rastrillar para crear esas sombras, ellos me ayudan bien. Somos unos tres o cuatro personas", explicó.

Respecto a la reacción de Colapinto en redes, Lidia expresó: "En menos de lo que yo tardé en llegar de Las Grutas a San Antonio, él ya lo había visto y ya había posteado en sus redes sociales", relató sin poder ocultar su emoción por la respuesta del piloto. "Me dibujó una sonrisa gigante en la cara y hasta el día de hoy me acuerdo y nada, no lo podía creer".

También contó que no es la primera vez que realiza estos dibujos, sino que ya habían tenido esa experiencia en el Mundial: "Hicimos una seguidilla de dibujos antes de cada partido. Dibujábamos a Messi, y teníamos en cuenta a los protagonistas de cada partido, como al "Dibu". En la final lo sumamos al Diego. Se terminó volviendo una cábala".

