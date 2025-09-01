Convocan a galeristas a participar en Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba 2025

La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Córdoba, a cargo de Héctor “Pichi” Campana, lanzó la convocatoria para participar en la nueva edición del Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) Córdoba 2025, organizada junto a la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia, la Fundación Pro Arte Córdoba, FARO, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba.

Bajo el lema “Sobre lo Mercurial”, la curaduría general de esta edición estará a cargo de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll. La propuesta apunta a reflejar la versatilidad y la agilidad de las prácticas artísticas en tiempos de transformaciones, dejando atrás la división por zonas para organizarse en constelaciones que propicien diálogos transversales entre artistas, obras y contextos.

En diálogo con Cadena 3, “Pichi” Campana informó este lunes que el MAC se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Brigadier Bustos, en el Complejo Ferial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La convocatoria permanecerá abierta desde el 1 al 30 de septiembre y está destinada tanto a galerías consolidadas como a espacios noveles. Las primeras deberán acreditar al menos tres años de trayectoria. Los espacios emergentes, con menos de tres años de antigüedad, también podrán postularse con propuestas independientes, que impulsen la circulación del arte y fortalezcan los vínculos colaborativos actuales.

Está abierta a galerías nacionales e internacionales, que podrán presentar hasta cinco artistas según el tamaño del espacio solicitado. Las propuestas podrán incluir obras en diferentes lenguajes y formatos, desde piezas objetuales e instalaciones hasta producciones multimediales o tokenizadas (NFT), reflejando la diversidad de las prácticas contemporáneas.

La aplicación se realiza completando el siguiente enlace. Las bases y condiciones pueden consultarse en este link y también está disponible una guía de presentación para acompañar el proceso de inscripción.

La selección estará a cargo de un jurado especializado integrado por Andrés Duprat (director del Museo Nacional de Bellas Artes), Emanuel Díaz Ruiz (director del Museo Franklin Rawson de San Juan), María Wonda (presidenta de FARO y galerista), Alejandro Dávila (fundador de FARO y galerista en Córdoba y Buenos Aires) y María Rocha (artista y gestora cultural de Santiago del Estero).

Las galerías seleccionadas se darán a conocer el 16 de octubre y formarán parte de distintas constelaciones: Crespo, destinada a galerías consolidadas; Bonino, para nuevas generaciones de proyectos; y Myriam Stefford, orientada a producciones transdisciplinares. A ellas se suman la Constelación de Ediciones, que cruza artes visuales con producción editorial, y el espacio Orbital, pensado para acciones, talleres y encuentros tanto dentro como fuera de la feria. Como novedades, esta edición incorpora la Red de Premios y Adquisiciones, que reunirá reconocimientos del ámbito público y privado, y la Ruta Periferia, un recorrido que enlazará al público con galerías del interior, propuestas en las sierras y actividades al aire libre.

Mercado de Arte Contemporáneo se ha consolidado como un espacio estratégico dentro de la industria cultural y creativa, generando oportunidades para artistas, galeristas y coleccionistas, y produciendo un movimiento económico que potencia a Córdoba como referente de la cultura federal y regional. Con el lanzamiento de #MAC2025, la ciudad continúa apostando por la circulación del arte contemporáneo y por el fortalecimiento del ecosistema artístico local, nacional e internacional.