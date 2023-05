Sain: "Con esta policía no se puede gestionar seriamente la seguridad pública"

El ex Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, presentó este jueves 4 de mayo un libro de su autoría titulado “Ciudad de pobres corazones: Estado, crimen y violencia narco en Rosario”.

En ese marco, el funcionario del gobierno de Omar Perotti desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario que “sin policía no se puede gestionar seriamente la seguridad pública” y que “con esta policía no se puede”.

Reconstrucción. “Yo creo que hay que reconstruir el Estado en Rosario, tanto municipal como provincial. Más allá de las medidas de coyuntura que se deben tomar para sosegar la violencia, me parece que hay que tomar medidas de mediano y largo plazo que, aunque no tengan efecto ahora, en algún momento hay que emprenderlas”.

El problema más grande. “Lo más serio no es la corrupción, es la desidia. La mayoría de la policía está dentro de las oficinas. Los narcos te amenazan a una comisaría, ponen vallas metálicas, se meten adentro de la comisaría y tiran tiros, eso no ocurre en ningún lugar. Se ha admitido que faltan efectivos, pero también falta en la capacitación, las estructuras, la presencia en la calle”.

Mensaje a sus sucesores. “Les deseo suerte y voy a acompañar a ellos en todo lo que me consulten. Hay a veces alguna consulta, no del ministro, de algún miembro del gobierno, siempre hay porque yo tuve relaciones de mucho afecto con mucha gente y siempre estoy dando algún consejo cuando me lo piden, pero trato de ser respetuoso de todo esto”.

Mirada sobre la oposición. “Va a ganar Carolina Losada, va a ser la candidata de Junto por el Cambio. ¿Pullaro? Es responsable de gran parte del desmadre de la policía y del vínculo de la policía con el crimen, como quedó demostrado en numerosas causas judiciales. Él y la gestión de Miguel Lifschitz pactaron con narco policías, Druetta y otros que deben ser investigados, que aún no han sido investigados”.

Las últimas horas en Rosario. “Fueron terribles, me enteré hoy a la tarde… esto va a seguir, no va a parar, esto lamentablemente es así. Si no cambian las condiciones va a seguir, no veo una solución”.