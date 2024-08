Paro y movilización de docentes privados en Córdoba

Los docentes privados de Córdoba llevarán a cabo un paro y movilización el lunes 5 y martes 6 de la próxima semana, en protesta por la propuesta salarial del gobierno provincial, que consideran insuficiente.

En diálogo con Cadena 3, Gerardo Berardi, titular del del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), expresó: "La propuesta del Gobierno provincial inclusive es inferior a la que nos había ofrecido anteriormente, lo cual es bastante contradictorio".

El gremialista también se refirió a las sanciones económicas que enfrentarán los docentes por su decisión de huelga: "Lamentablemente sí, el descuento es una acción absolutamente nula y arbitraria. Nosotros sostenemos que no se puede sancionar económicamente un derecho, en nuestro caso el ejercicio del derecho de huelga".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, indicó que esta situación podría ser cuestionada judicialmente, aunque no necesariamente contra el gobierno provincial, sino contra las cámaras empleadoras del sector privado.

El líder gremial confirmó que se aplicaron descuentos a los salarios de los docentes, lo que considera una falta al principio de buena fe en el periodo de conciliación: "El gobierno provincial debe abstenerse también de tomar sus medidas. En este caso es el descuento que ya aplicó en el periodo de conciliación sobre el salario de los compañeros".

Bernardi lamentó que esta situación perjudique a los alumnos, pero enfatizó que la responsabilidad no debe recaer solo en los docentes: "No quiero que nos tomen a los docentes de chivo expiatorio. Si ellos resolvieran la causa de nuestro reclamo, que es mejoras salariales, no habría la consecuencia de paro".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.