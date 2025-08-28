En vivo

US Open: Venus Williams vuelve a brillar en dobles femeninos tras una década

Venus Williams triunfó en su primer partido de dobles femeninos en el US Open desde 2014. Enfrentó a Kichenok y Perez junto a Leylah Fernandez, logrando imponerse 7-6(4), 6-3 en un emocionante encuentro.

28/08/2025 | 22:50Redacción Cadena 3

FOTO: Venus Williams gana en dobles femeninos del US Open por primera vez desde 2014

NUEVA YORK (AP) — Venus Williams insistió en que no era una buena jugadora de dobles. Los 14 campeonatos importantes que ella y Serena ganaron juntas contaron una historia diferente.

Sin su hermana menor a su lado, Williams demostró el jueves que todavía lo tiene. Ganó un partido de dobles femeninos en el Abierto de Estados Unidos por primera vez en más de una década, formando equipo con Leylah Fernandez para derrotar a la pareja cabeza de serie número seis, compuesta por Lyudmyla Kichenok y Ellen Perez, 7-6 (4), 6-3.

Cuando terminó, la jugadora de 45 años hizo su característico giro y saludo y llamó a Fernandez “la mejor compañera con la que he jugado, fuera de Serena”. La canadiense de 22 años incluso le recordó a Serena.

“Nuestra energía realmente se complementó en términos de determinación, en términos de no rendirse, en términos de estar realmente enfocadas y concentradas en cada cosa”, dijo Williams. “Eso se sintió increíble porque nunca había jugado con una compañera —fuera de Serena, obviamente— que tuviera ese tipo de mentalidad, así que fue realmente divertido”.

Williams y Fernandez, finalista individual en 2021 en Flushing Meadows, fueron las favoritas del público en un Estadio Louis Armstrong casi lleno, y el juez de silla tuvo que pedirle a la multitud varias veces que guardara silencio.

Los espectadores dieron a Williams y Fernandez una ovación de pie después de que se llevaron el desempate inicial a pesar de ir perdiendo 5-2 en ese set, y se levantaron nuevamente para aplaudir después de que el partido terminó en 90 minutos.

“Leylah es una buena jugadora, (y) Venus también es una buena jugadora de dobles”, dijo Kichenok. “Han jugado dobles muchas veces. Saben lo que es. Tal vez les tomó un poco de tiempo adaptarse al principio, pero luego encontraron su ritmo”.

Durante todo el partido, hubo cánticos de “¡Vamos, Venus, vamos!” y un cartel en las gradas decía: “Bienvenidos al espectáculo de Williams”.

“Wow”, dijo Williams en su entrevista en la cancha. “Gracias, chicos. Gracias por venir a apoyarnos”.

Williams no había ganado un partido de dobles femeninos en Nueva York desde 2014, cuando ella y Serena llegaron a los cuartos de final, ni en ningún torneo de Grand Slam desde el Abierto de Francia de 2018.

“Es un área en la que no me siento tan cómoda, estar en una cancha de dobles, pero creo que llegas a un punto en el partido en el que dejas de pensar en eso”, dijo Williams. “Cuando las cosas se ponen difíciles, haré lo que tenga que hacer, pero soy una jugadora de individuales, así que, por supuesto, cuando salgo a la cancha, en realidad me digo a mí misma que solo juegue individuales y pruebe ese método. Trato de no ser algo que no soy”.

La mayor de las Williams ganó siete títulos de Grand Slam en individuales y otros dos en dobles mixtos. Había estado fuera del circuito durante 16 meses hasta que regresó a la acción jugando individuales y dobles en Washington en julio.

“Con la cantidad de partidos que he jugado, estoy progresando muy rápido”, dijo Williams. “No tenía que volver a jugar tenis, pero eventualmente encontré mi camino de regreso”.

En Flushing Meadows, Williams perdió en la primera ronda de dobles mixtos e individuales, luego recibió un comodín para el dobles femenino. Fernandez describió sentirse “como una niña en el día de Navidad” y saltar con una sonrisa en su rostro después de recibir la llamada de que Williams quería jugar dobles con ella.

Se sorprendió al escuchar la comparación con Serena.

“Probablemente sea el mayor cumplido que he recibido”, dijo Fernandez. “Siento que son zapatos muy grandes que llenar”.

De vuelta en dobles en el Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2022, Williams puede seguir adelante en Nueva York después de llevar a Karolina Muchova, cabeza de serie número 11, a tres sets antes de salir del juego individual el lunes por la noche. Ulrikke Eikeri y Eri Hozumi son las siguientes en la segunda ronda de dobles.

“En realidad, me siento genial”, dijo Williams. “Con algo de suerte, nos quedaremos, tal vez ganemos otra ronda y sigamos mejorando”.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido de dobles femeninos en el US Open? Venus Williams junto a Leylah Fernandez ganó el partido.

¿Cuál fue el resultado del partido? El resultado fue 7-6 (4), 6-3.

¿Cuánto tiempo duró el partido? El partido duró 90 minutos.

¿Desde cuándo no ganaba un partido en dobles en el US Open? Williams no ganaba desde 2014.

¿Quiénes fueron los rivales de Williams y Fernandez? Las rivales fueron Lyudmyla Kichenok y Ellen Perez.

[Fuente: AP]

