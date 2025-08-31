Una tenista afirmó que le robaron un trofeo de su hotel durante el US Open

FOTO: Sorana Cirstea afirma que le robaron un trofeo de su hotel en Nueva York durante el US Open

La tenista Sorana Cirstea afirmó que el trofeo que recibió tras ganar un reciente torneo femenino fue robado de su habitación de hotel en Nueva York mientras disputaba el Abierto de Estados Unidos.

Cirstea suplicó por la devolución del trofeo el sábado por la noche, dos días después de ser eliminada del torneo individual en Flushing Meadows.

“¡Quien haya robado mi trofeo de Cleveland de la habitación 314 en The Fifty Sonesta, por favor devuélvalo! No tiene valor material, solo valor sentimental. ¡Sería (enormemente) apreciado!”, publicó en Instagram.

Oh My God ?? pic.twitter.com/orCS2ZWF6P — José Morgado (@josemorgado) August 31, 2025

Cirstea, una rumana de 35 años, ganó su tercer título individual a principios de este mes en el torneo de preparación de Cleveland para el Abierto de Estados Unidos. Luego perdió ante la cabeza de serie número 11, Karolina Muchova, en la segunda ronda en Flushing Meadows.

El hotel dijo no dio ningún comentario.