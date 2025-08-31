En vivo

La Cadena del Gol

Defensa vs. Belgrano

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Riestra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Defensa vs. Belgrano

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Dep. Madryn

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Una tenista afirmó que le robaron un trofeo de su hotel durante el US Open

Sorana Cirstea pidió su devolución a través de Instagram.

31/08/2025 | 15:09Redacción Cadena 3

FOTO: Sorana Cirstea afirma que le robaron un trofeo de su hotel en Nueva York durante el US Open

La tenista Sorana Cirstea afirmó que el trofeo que recibió tras ganar un reciente torneo femenino fue robado de su habitación de hotel en Nueva York mientras disputaba el Abierto de Estados Unidos.

Cirstea suplicó por la devolución del trofeo el sábado por la noche, dos días después de ser eliminada del torneo individual en Flushing Meadows.

“¡Quien haya robado mi trofeo de Cleveland de la habitación 314 en The Fifty Sonesta, por favor devuélvalo! No tiene valor material, solo valor sentimental. ¡Sería (enormemente) apreciado!”, publicó en Instagram.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cirstea, una rumana de 35 años, ganó su tercer título individual a principios de este mes en el torneo de preparación de Cleveland para el Abierto de Estados Unidos. Luego perdió ante la cabeza de serie número 11, Karolina Muchova, en la segunda ronda en Flushing Meadows.

El hotel dijo no dio ningún comentario.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Sorana Cirstea? Le robaron un trofeo de su habitación de hotel en Nueva York.

¿Qué tipo de trofeo era? Un trofeo que Cirstea recibió tras ganar un torneo en Cleveland.

¿Cuándo sucedió el robo? Durante el Abierto de Estados Unidos, dos días después de ser eliminada del torneo.

¿Dónde ocurrió el robo? En la habitación 314 del hotel The Fifty Sonesta en Nueva York.

¿Qué dijo Cirstea sobre el robo? Pidió la devolución del trofeo, resaltando que tiene un valor sentimental.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho