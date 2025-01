Tres tenistas argentinos siguen con vida en el Abierto de Australia

Francisco Cerúndolo, Facundo Díaz y Tomás Etcheverry ganaron sus respectivos partidos y se convirtieron en los únicos argentinos en avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo tuvo una sólida actuación para imponerse ante el kazajo Aleksandr Bublik por 7-6(1), 6-3 y 6-2.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si bien en la previa pintaba para ser un encuentro mucho más parejo, Bublik hizo gala de su inconsistencia, que es casi de la misma magnitud que su talento.

En la segunda ronda habrá cruce de argentinos, ya que su próximo rival será Facundo Díaz Acosta, que superó en un durísimo encuentro al belga Zizou Bergs por 6-7(5), 6-4, 1-6, 6-3 y 6-4.

El otro argentino que se metió en la segunda ronda fue Tomás Etcheverry, que necesitó de 3 horas y 35 minutos para eliminar al italiano Flavio Cobolli (32°) por 6-7(8), 6-3, 7-5 y 6-1.

Etcheverry tendrá como oponente en la segunda ronda al estadounidense Marcos Giron, mientras que en la tercera ronda tendría un potencial cruce con el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner.

/Inicio Código Embebido/

We were treated to some truly incredible tennis on day 3 of #AO2025, including some more stand-out drop shots.



But which is your favourite? Well? Hmmmmmmmm?#AceYourHydration • #dropshot • @espn • @eurosport • @wwos • @wowowtennis pic.twitter.com/ECWMnJaaPC