Thiago Tirante se quedó con el torneo en Córdoba y logró su primer título

Thiago Tirante se coronó campeón del AAT Challenger Santander Edición Córdoba. El tenista platense, de 23 años, logró la victoria tras vencer a Juan Pablo Ficovich con un marcador de 6-4 y 6-0.

Este triunfo representó su quinto título en la categoría, siendo el primero desde abril de 2024. “Me saqué una gran mochila. A mí siempre me costó jugar en Argentina, no fue fácil. Me ponía mucha presión”, expresó Tirante después de levantar el trofeo, el cual significó su primer título profesional en el país.

A pesar de su éxito, Tirante no tenía planes de competir esa semana, ya que ingresó al torneo mediante una invitación de la AAT. Durante la celebración, también destacó el apoyo incondicional de su familia y su novia, quienes viajaron exclusivamente para presenciar la final.