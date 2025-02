Sebastián Báez venció a Müller y se coronó bicampeón del ATP de Río de Janeiro

Sebastián Báez venció a Alexandre Müller y se coronó bicampeón del ATP 500 de Río de Jainero.

El tenista argentino venció al francés por 6-2 y 6-3 y logró así su séptimo título en el circuito en nueve finales jugadas.

El tenista de 24 años se convirtió en el primero en conseguir este certamen en dos oportunidades.

Báez se había metido en la final del torneo disputado en Río tras vencer al argentino Ugo Carabelli en tres sets por 3-6; 6-1 y 6-1. El francés Müller había llegado a la instancia decisiva tras ganarle a Francisco Cerúndolo.

