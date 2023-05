Francisco Cerúndolo perdió en la final del ATP de Lyon ante el francés Fils

El tenista argentino Francisco Cerúndolo perdió la final del ATP 250 de Lyon por 6-3 y 7-5 contra el local Arthur Fils, de 18 años, quien ganó su primer título como profesional.

El francés nacido en 2004 había entrado al torneo gracias a una invitación especial, ya que estaba en la posición 112 del ranking. Luego de este triunfo sumará 248 puntos que le permitirán ubicarse en el lugar 63 del escalafón mundial.

A lo largo del torneo, Fils dejó en el camino al chino Zhang Zhizhan, al sueco Mikael Ymer (descalificado por destrozar una raqueta contra la silla del umpire), no tuvo que jugar contra el primer preclasificado, el canadiense Felix Auger-Aliassime (no se presentó) y en semis venció al estadounidense Brandon Nakashima.

