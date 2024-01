Fin del sueño argentino en el Australian Open: Etcheverry cayó frente a Djokovic

Tomás Etcheverry hizo un gran partido pero no le alcanzó para dar el batacazo frente al N°1 del mundo, Novak Djokovic. El serbio, invicto desde 2018 en este Grand Slam, demostró por qué es uno de los mejores de la historia de este deporte y superó al argentino en sets corridos por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-2).

/Inicio Código Embebido/

Too strong. Too clean. Too good.@djokernole cruises into the fourth round with a 6-3 6-3 7-6(2) victory over Tomas Martin Etcheverry.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/hu64jY7GOP