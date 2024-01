Batacazo de Etcheverry: eliminó a Andy Murray en el Australian Open

El platense Tomás Martín Etcheverry se convirtió hoy en el cuarto argentino clasificado para la segunda ronda del Abierto de Australia, luego de vencer en sets corridos al británico Andy Murray, ex número uno del mundo, en un partido de dos horas y 23 minutos en el Kia Arena de Melbourne Park.

Etcheverry, 30mo. clasificado del ranking mundial de tenis, no dejó dudas para hacerse del triunfo por 6-4, 6-2, 6-2, con el 75 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio, once aces y 38 tiros ganadores.

Murray (44°), de 36 años, cinco veces finalista del Aus Open (2010, 2011, 2013, 2015 y 2016), tuvo un día complicado por sus errores no forzados (37) en cantidad notoriamente mayor a la del argentino (19).

Etcheverry avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año por segunda vez consecutiva y ahora buscará concretar su mejor actuación histórica en su tercera participación.

Tomas Etcheverry flies into the second round, defeating Andy Murray 6-4 6-2 6-2 ??#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/dfYQGmkQvI