Dos triunfos y dos derrotas para los argentinos en el Australian Open

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 22 del ranking ATP, y Sebastián Báez (26°) debutaron con el pie derecho en el Australian Open, mientras que Facundo Díaz Acosta (93°) y Pedro Cachín (72°) quedaron eliminados en la primera ronda del Grand Slam.

Cerúndolo fue el primero en saltar a la cancha en la jornada dominical y se impuso con parciales de 3-6, 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 ante el local Dane Sweeny (257°) para avanzar a la siguiente instancia del certamen.

He's got one foot in the second round thanks to winners like this! Take a bow, @FranCerundolo . #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/PRYhj0OfJ3

Báez, por su parte, hizo lo propio frente a JJ Wolf (54°) por 3-6, 6-2, 6-3 y 3-0 -se retiró el estadounidense-, al tiempo que Díaz Acosta cayó en su estreno contra Taylor Fritz (12°) por 6-4, 3-6, 6-3, 2-6 y 4-6.

Además, el cordobés Cachín perdió con el neerlandés Jasper de Jong (148°) y se despidió del torneo con parciales de 6-4, 2-6, 3- 6 y 4-6.

Los argentinos restantes tendrán su estreno en el Australian Open este lunes: se trata de Tomás Etcheverry (30°) frente al británico Andy Murray (44°), Federico Coria (85) contra el chino Zhizhen Zhang (53°) y, en la rama femenina, Nadia Podoroska (63°) ante Tamara Zidansek (99°).

Prizmic puso a prueba a Djokovic, que finalmente ganó su primer partido en Melbourne

Novak Djokovic tuvo que esforzarse al máximo para comenzar la defensa de su título en el Abierto de Australia con una victoria sobre el joven croata Dino Prizmic por 6-2, 6-7(5), 6-3 y 6-4, en la primera ronda del domingo.

Con algo más de cuatro horas, fue el partido de primera ronda más largo de Djokovic en un Grand Slam.

An extraordinary match concludes in the most sporting fashion.



The past and present of this game embraces and congratulates the future.



Novak goes through 6-2 6-7(5) 6-3 6-4, but young Dino Prizmic leaves a lasting impression.#AusOpen pic.twitter.com/E4ZfCb0JcX