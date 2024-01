Rafael Nadal se pierde el Abierto de Australia por una lesión muscular

El español Rafael Nadal no participará del Abierto de Australia, primer Grand Slam del 2024 a jugarse entre el 14 y el 28 de enero, a causa de un microdesgarro en un músculo que sufrió en el torneo de Brisbane durante el partido de cuartos de final con el australiano Jordan Thompson.

"Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como saben, me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión, y eso es una buena noticia", señaló Nadal en la red social X.

/Inicio Código Embebido/

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C