Etcheverry y Báez avanzaron a tercera ronda y se medirán con Djokovic y Sinner

Los tenistas argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda del Australian Open, mientras que Francisco Cerúndolo y Nadia Podoroska quedaron eliminados del certamen.

En la madrugada de este miércoles, Báez derrotó en cuatro sets al colombiano Daniel Galán (7-5, 2-6, 6-2, 6-4) y se clasificó a la próxima instancia del torneo.

El bonaerense igualó su mejor marca en Grand Slams y quiere llegar por primera vez a la cuarta ronda, aunque ahora tendrá una parada complicada en la siguiente instancia.

Su próximo rival en Australia será el italiano Jannik Sinner, número 4 del mundo.

El encuentro será el próximo viernes 19 con horario a confirmar.

Báez está abajo en el historial contra el italiano, ya que perdió el único partido que disputaron.

El tenista de 23 años tendrá la oportunidad de derrotar por primera vez en pistas rápidas a un miembro del Top 10 del ránking de la ATP.

