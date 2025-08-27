Djokovic avanzó a la tercera ronda del US Open 2025
Venció a Zachary Svajda con un marcador de 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1 en el US Open. A sus 38 años, mantiene su racha invicta en Nueva York.
27/08/2025
FOTO: Djokovic pierde primer set ante un clasificado pero avanza en el US Open
Novak Djokovic superó un comienzo lento para vencer a Zachary Svajda 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1 el miércoles, manteniéndose invicto en su carrera en las dos primeras rondas del Abierto de Estados Unidos.
Djokovic pareció estar esforzándose físicamente al inicio del partido, como lo estuvo en su victoria de primera ronda. Pero después de ser quebrado y quedar atrás 3-1 en el tercer set, finalmente comenzó a parecerse al jugador que ha ganado un récord masculino de 24 títulos de Grand Slam, incluidos cuatro de ellos en Nueva York.
THE HUSTLE FROM NOVAK! pic.twitter.com/kTUDbNugOb— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025
El Djokovic, séptimo cabeza de serie, ganó los siguientes ocho juegos contra el clasificado estadounidense para abrir una ventaja de 3-0 en el cuarto set y finalmente lo cerró en solo 26 minutos después de que el primer set tomara una hora.
El Djokovic de 38 años ha alcanzado la tercera ronda en todas sus 19 apariciones en Nueva York.
[Fuente: AP]