Djokovic aplastó a Evans y se metió en la tercera ronda de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic (6°) se metió en la tercera ronda de Wimbledon, luego de pasar por arriba al británico Daniel Evans.

Djokovic, que se consagró campeón de Wimbledon en siete ocasiones (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), se impuso por 6-3, 6-2 y 6-0 luego de una hora y 47 minutos de juego.

Su rival en la tercera ronda será su compatriota Miomir Kecmanovic, quien venció en cuatro parciales al neerlandés Jesper de Jong.

Previamente, Djokovic había superado la primera ronda luego de ganarle al francés Alexandre Müller, en un encuentro donde sufrió bastante principalmente por el clima caluroso que había en Londres.

