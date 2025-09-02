En vivo

Alcaraz venció con autoridad a Lehecka y avanzó a las semifinales del US Open

El español se enfrentará al ganador del encuentro entre Novak Djokovic y Taylor Fritz.

02/09/2025 | 18:29Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Alcaraz

El murciano Carlos Alcaraz se impuso este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde enfrentará al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Taylor Fritz.

El español, número dos del mundo, mantuvo su invicto en sets en lo que va del torneo y consolidó su dominio en Flushing Meadows con una actuación sólida y sin fisuras.

Lehecka, 21° del ranking ATP, no logró generar ninguna oportunidad de quiebre ante un Alcaraz que mostró seguridad en el servicio y agresividad en los intercambios.

A sus 22 años, el murciano jugará por tercera vez las semifinales del US Open, instancia que ya alcanzó en 2022 y 2023. En esta temporada, suma seis títulos y un récord de 59 victorias y seis derrotas.

Con este triunfo, se convierte en el tercer tenista más joven en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam, detrás de Rafael Nadal y Björn Borg.

El encuentro se resolvió en una hora y 56 minutos, con Alcaraz imponiendo el ritmo desde el inicio. Rompió el saque de Lehecka en el primer juego del partido y repitió el patrón en el segundo set. En el tercero, el quiebre llegó en el noveno game, sellando su pase a la penúltima ronda.

El español tendrá dos días de descanso antes de volver a competir en busca de su segundo título en Nueva York y de recuperar el número uno del mundo, actualmente en manos de Jannik Sinner.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
El ganador del partido fue Carlos Alcaraz.

¿A quién se enfrentará Alcaraz?
Alcaraz se enfrentará al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Taylor Fritz.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Alcaraz venció a Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4.

¿Qué récord alcanzó Alcaraz?
Se convirtió en el tercer tenista más joven en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam.

¿Cuánto tiempo duró el partido?
El encuentro duró una hora y 56 minutos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

