El polémico reposteo del “Chiqui” Tapia al mensaje de Toviggino sobre Fassi

El mandamás de la AFA compartió lo expresado por el tesorero de la institución, quien trató al presidente de Talleres de “traidor y mentiroso”.

11/09/2025 | 23:43Redacción Cadena 3

FOTO: Claudio Tapia, presidente de AFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, utilizó su cuenta en la red social X para repostear la publicación del tesorero y presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino, en respuesta al pedido de disculpas realizado por el máximo mandatario de Talleres, Andrés Fassi.

En la mencionada publicación, Toviggino calificó al dirigente del conjunto cordobés de “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”, además de opinar que tiene la “cara de piedra”.

Durante las horas del mediodía, Fassi, cuyo club está en zona de descenso, había leído un comunicado en conferencia de prensa, en el que expresó disculpas públicas a Claudio Tapia y aseguró ponerse “a entera disposición para hacer cosas para el fútbol argentino”.

La novela entre Tapia y Fassi todavía no terminó. Luego del pedido de disculpas, y del duro posteo publicado por el tesorero Pablo Toviggino, el “Chiqui” Tapia se sumó a la discusión con un reposteo en X.

El post firmado por Toviggino comienza describiendo a Andrés Fassi como “cara de piedra” y dejando en claro que el presidente de AFA, mencionado como “El Comandante”, aceptará las disculpas “porque es un caballero”.

Además, el tesorero de AFA describe a Fassi como “traidor y mentiroso” y argumenta que el presidente del club campeón de la Supercopa Internacional 2023 en marzo de este año debería haber pedido disculpas por haberlos denunciado, “en complicidad con Mariano Cuneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, haciendo abuso del aparato del Estado Nacional”.

Toviggino opina también que eso se trató de “una clara maniobra de golpe institucional contra las elecciones democráticas de AFA”, y que Fassi denunció también a uno de los hijos de Claudio Tapia, por lo que además lo caracterizó como “cobarde”.

En estos términos, con el reposteo por parte de Tapia a la publicación de Toviggino que, como ya es habitual, tenía prohibida la opción de comentar, la guerra declarada entre la Asociación del Fútbol Argentino y Talleres de Córdoba parece no haber llegado a su fin, a pesar de las disculpas.

Lectura rápida

¿Quién realizó el reposteo en X? Claudio “Chiqui” Tapia hizo un reposteo en X sobre las disculpas de Andrés Fassi.

¿Qué calificativos utilizó Toviggino? Traidor, mentiroso, cobarde, cara de piedra fueron algunos de los calificativos utilizados.

¿Qué dijo Fassi en su comunicado? Fassi pidió disculpas y se puso a disposición para el fútbol argentino.

¿Cuándo se produjo el pedido de disculpas? Durante las horas del mediodía del día del conflicto.

¿Qué implicación tiene la respuesta de Toviggino? Refuerza la tensión entre AFA y Talleres, indicando que la disputa aún no ha terminado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

