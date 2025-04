Vuelve 'Maestra Normal' con Juan Pablo Geretto: "Acá no te podés jubilar"

Juan Pablo Geretto, reconocido actor, humorista y guionista, se presenta en el teatro Broadway con su espectáculo "Maestra Normal", que se estrena en el contexto de funciones programadas para el 11, 12 y 13 de abril.

Geretto, quien ha estado en la escena teatral durante 15 años, expresó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario su agradecimiento por la continuidad de su trabajo: "Estoy muy agradecido y sorprendido con eso, con eso que sucede. Imaginate que uno apenas que cree un espectáculo y decís, bueno, ojalá me vaya bien por lo menos dos meses".

?? "En Argentina, más crisis hay, más estrenamos cosas. Es imposible de explicar el vínculo de Argentina con el teatro".



El actor reflexionó sobre la evolución de su personaje y el contexto en el que se presenta: "Sin duda el texto se fue ajustando a través del tiempo y fue ganando precisión y profundidad en mí". Mencionó que, a pesar de los cambios en la sociedad y el sistema educativo, hay aspectos que permanecen inalterables: "Me sorprende cuando veo a maestras nuevas, maestras jóvenes y demás, que yo digo, ¿habrá cambiado? Y me dicen ellas, no, esto no cambió".

Sobre la interacción con el público, destacó la importancia de la conexión emocional: "Me gusta que... cuando ven el espectáculo... pasan por todas las emociones que pasan y demás y que por momentos la odian, por momentos se sienten identificadas". Además, subrayó que siempre hay espacio para la innovación en su trabajo: "Siempre hay posibilidad de algo nuevo".

Geretto, que ha vivido parte de su vida en España, mencionó su deseo de experimentar y no arrepentirse en el futuro: "Sé que lo único que me voy a arrepentir en la vida es de lo que no hago". A pesar de sus experiencias en el extranjero, asegura que su esencia artística se mantiene intacta: "Es bien urgente".

El actor también comentó sobre el estado actual del teatro en Argentina, señalando que "vivir de esto, porque más de una vez dijiste en este país no te podés jubilar". Geretto reconoció las dificultades que enfrenta el sector cultural y la autogestión necesaria para sobrevivir en el ámbito teatral: "Estamos muy acostumbrados a la autogestión también. No estamos acostumbrados a que nos dé el Estado".

Las funciones de "Maestra Normal" ofrecen una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo que combina humor y reflexión. Geretto invitó a todos a asistir y experimentar la conexión que se genera en el escenario: "Cuando actúo... algo lindo sucede en mí". Las entradas están disponibles en la página del teatro y en la boletería.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.