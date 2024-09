Vuelos cancelados y demoras por asambleas sorpresivas en Aeroparque y Ezeiza

Los trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que prestan servicios en la empresa estatal Intercargo, realizaron asambleas informativas de dos horas de duración en Aeroparque, entre las 18 y las 20, e hicieron lo mismo a partir de las 20 en Ezeiza, en el marco del conflicto mantienen con el Gobierno nacional en demanda de una recomposición salarial.

De acuerdo a lo indicado por fuentes del sindicato, las asambleas informativas en Aeroparque afectaron a vuelos de Jetsmart, Flybondi, Latam y Gol, no así a los de Aerolíneas Argentinas, que cuenta con servicio de rampa propio. En Ezeiza, impactaron en nueve servicios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Córdoba y Mendoza, estaban previstas asambleas para este martes a la noche, de 23 a 1. De todos modos, no se descartaba que las mismas se desarrollen este miércoles, entre las 18 y la 1.

Durante el tiempo de duración de las asambleas, los trabajadores no cargaron ni descargaron los equipajes de los aviones y no se prestó asistencia a los mismos para las partidas. En lo que hace a los aterrizajes, los pasajeros pudieron ser desembarcados, pero no se les entregó el equipaje.

En Ezeiza, esta medida no afectó a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, American Airlines y Flybondi, que tienen su propio servicio de rampa.

Las medidas de fuerza se registran en medio del conflicto que afecta a los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional, particularmente con Aerolíneas Argentinas.

Informes de Mauricio Conti y Jorge Mercado.