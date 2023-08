Viral: joven argentina en Australia contó "el lado B" de trabajar en una granja

No es todo color de rosas a la hora de emigrar y así lo mostró una joven argentina que vive en Australia y que, al presentarse en su nuevo trabajo, decidió renunciar en el mismo día por no estar de acuerdo con las condiciones laborales ni del lugar.

A través de un video de TikTok, la usuaria @camiicaneda mostró "el lado B de lo que te puede pasar" en el país oceánico a la hora de trabajar en una granja. Explicó que tiene una visa, que uno de los requisitos para extender un año más es hacer trabajos específicos en zonas remotas.

Noticias Una joven argentina en Australia contó "el lado B" de trabajar en una granja Video

La experiencia comenzó frustrada por el auto en "malas condiciones" que le dieron para llegar hacia el campo en el medio de la nada, pero siguió: "Llegué y me encontré con una accommodation en desagradables condiciones. Pensando en que tres meses iban a ser una tortura, me hice valer como persona y trabajadora y me fui".

"No te olvides que tenés tus derechos de trabajador y merecés condiciones dignas", completó la joven para lugar dar un mensaje de superación para sus seguidores que piensan en emigrar.

Lo cierto es que la curiosa secuencia no tardó en volverse viral en distintas redes sociales, generando todo tipo de repercusiones.

