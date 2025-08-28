En vivo

Sociedad

Violenta pelea en un partido interno del Club Atlético Provincial

La gresca comenzó en la tribuna por un comentario y terminó con jugadores y espectadores involucrados. Desde el club aún no se expresaron públicamente.

28/08/2025 | 15:01Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Imágenes del enfrentamiento.

Un violento episodio se vivió durante un partido del torneo interno de fútbol libre en el Club Atlético Provincial de Rosario. Según relató un testigo, la pelea comenzó fuera de la cancha, cuando dos personas que estaban observando el encuentro increparon a un tercero por un comentario futbolero contra un jugador. La discusión escaló rápidamente y pasó de las palabras a la agresión física.





Las imágenes que circularon muestran cómo, tras el primer enfrentamiento, los jugadores que estaban en el campo de juego interrumpieron el partido para defender a la persona agredida. Esa reacción provocó la intervención de futbolistas del equipo contrario, lo que terminó desencadenando un enfrentamiento masivo en el que participaron tanto protagonistas del partido como asistentes que estaban en las tribunas.

Desde la institución aún no se expresaron públicamente acerca de los hechos que tuvieron lugar en las instalaciones del club.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante el partido? Un violento episodio de agresión física se desató entre espectadores y jugadores en el Club Atlético Provincial de Rosario.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Dos espectadores, un jugador agredido y futbolistas de ambos equipos participaron en el enfrentamiento.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante un partido del torneo interno de fútbol libre, aunque la fecha exacta no se menciona.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En las instalaciones del Club Atlético Provincial en Rosario.

¿Por qué se originó la pelea? La discusión comenzó por un comentario futbolero que llevó a una agresión física entre los espectadores.

