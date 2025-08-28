Violenta pelea en un partido interno del Club Atlético Provincial

Un violento episodio se vivió durante un partido del torneo interno de fútbol libre en el Club Atlético Provincial de Rosario. Según relató un testigo, la pelea comenzó fuera de la cancha, cuando dos personas que estaban observando el encuentro increparon a un tercero por un comentario futbolero contra un jugador. La discusión escaló rápidamente y pasó de las palabras a la agresión física.

Las imágenes que circularon muestran cómo, tras el primer enfrentamiento, los jugadores que estaban en el campo de juego interrumpieron el partido para defender a la persona agredida. Esa reacción provocó la intervención de futbolistas del equipo contrario, lo que terminó desencadenando un enfrentamiento masivo en el que participaron tanto protagonistas del partido como asistentes que estaban en las tribunas.

Desde la institución aún no se expresaron públicamente acerca de los hechos que tuvieron lugar en las instalaciones del club.