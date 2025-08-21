UNICEF y medios argentinos lanzan una campaña histórica contra la desinformación

UNICEF, en alianza con la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), lanzó una campaña nacional inédita destinada a combatir la desinformación entre niñas, niños y adolescentes. La iniciativa involucra a 21 empresas audiovisuales, más de 100 radios privadas y 180 medios periodísticos de todo el país, con el objetivo de fomentar una mirada crítica frente a los contenidos digitales y promover entornos seguros basados en información confiable.

“Esta alianza única entre televisión, radio y medios gráficos y digitales, junto a UNICEF, busca defender el derecho a la información confiable”, afirmó Eugenio Sosa Mendoza, presidente de ATA, al presentar el proyecto. La campaña, desarrollada con creatividad de la agencia GUT y producción de LINDATV, estará en rotación durante dos semanas en múltiples plataformas y propone herramientas prácticas para que los jóvenes no se queden con la primera información que encuentran en Internet.

Los datos recientes del estudio Kids Online Argentina (UNICEF, mayo 2025) reflejan la urgencia de la iniciativa: si bien el 83% de los adolescentes reconoce contenidos patrocinados, un 60% cree que el primer resultado de un buscador es siempre el más adecuado. “La desinformación, amplificada por redes sociales, impacta especialmente a los jóvenes, que aún desarrollan sus herramientas para discernir. No solo confunde, también daña”, advirtió Natalia Calisti, especialista en Comunicación de UNICEF Argentina.

La campaña diferencia entre noticias falsas y desinformación, abarcando desde información descontextualizada hasta publicidad encubierta. “Invitamos a los chicos a ir más allá del primer titular, a verificar fuentes y a no compartir sin chequear”, sostuvo Martín Etchevers, presidente de ADEPA, quien alertó sobre la incidencia de contenidos dañinos: el 67% de los adolescentes vio mensajes sobre “formas de adelgazar” y el 64% sobre “ganar dinero fácilmente” en línea.

En la misma línea, Martín Berrade, presidente de ARPA, destacó el papel de la radio en este esfuerzo conjunto: “La radio, junto a los medios de ATA y ADEPA, es una herramienta poderosa para combatir la desinformación con información verificada”.

La iniciativa incluye recomendaciones claras para los jóvenes: leer más allá del título, verificar la fuente, chequear fechas e imágenes y evitar compartir contenidos sin confirmar su veracidad, en especial durante elecciones o situaciones de crisis.

El lanzamiento contó con la participación de representantes de UNICEF, medios de comunicación y universidades, y subrayó que el acceso a información confiable es un derecho consagrado en la Convención de los Derechos del Niño.

En ese marco, la campaña reafirma el rol de los medios profesionales en la verificación de datos y en la construcción de una cultura de consumo crítico y responsable.